Taylor University has found its next head football coach, and he comes to Upland after leading one of the top offenses in the NAIA over the past five seasons.
TU’s Director of Athletics Kyle Gould announced late last week that Aaron Mingo has been tabbed as the Trojans’ 14th head coach in Taylor’s 73-year football history.
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