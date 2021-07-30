The 2021-2022 All-Season Marion Community Schools Athletic Pass and Giant Pass will go on sale starting Tuesday in the MHS Athletic Department office.

The All-Season Marion Community Schools Athletic Pass allows entry into all regular season home events at Marion High School, McCulloch Junior High School and Justice Intermediate School for the entire year. Cost: $300 family pass (immediate family only), $125 for individual adult.

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.