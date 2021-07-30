The 2021-2022 All-Season Marion Community Schools Athletic Pass and Giant Pass will go on sale starting Tuesday in the MHS Athletic Department office.
The All-Season Marion Community Schools Athletic Pass allows entry into all regular season home events at Marion High School, McCulloch Junior High School and Justice Intermediate School for the entire year. Cost: $300 family pass (immediate family only), $125 for individual adult.
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