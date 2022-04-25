FAIRMOUNT — Madison-Grant’s annual Argyll Relays took on a much different feel in the 2022 edition Friday night, but it also gave both M-G and Mississinewa a glimpse of what some of its state tournament competition will look like.
A trio of late departures from the original field meant M-G athletic director Ryan Plovick had to do some creative scrambling to fill the vacant spots. The solution: teams from Fort Wayne Northrop, Mt. Vernon (Fortville) and Bluffton came to the meet and definitely bumped up the competition level a notch or two.
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