Girls tennis
Marion 3, Peru 2
kAm|2C:@? D:?8=6Di }@] ` $926=: r2DE2?652 H@? e\_[ e\a] }@] a vC24:6==2 $@=:D H@? e\`[ e\a] }@] b pG2 |2CC@?: H@? e\_[ e\_] s@F3=6Di }@] ` u2:E9 #:88D^p=JDD2 {@4<H@@5 =@DE e\_[ e\_] }@] a p33J }5@H^{:==:2 u:D96C =@DE e\a[ e\_]k^Am
k9cmv:C=D EC24<k^9cm
k9bm~2< w:== `_a[ !6CF ahk^9bm
kAm~2< w:== A@:?EDi t==:6 r2>A36== WH@? =@?8 ;F>A[ a?5 `__ 2?5 a__X[ #FE9 %C:AA WH@? 9:89 ;F>A[ bC5 `__X[ r2:= q@H=:? WbC5 a__X[ {629 w:89=6J WH@? c__X[ tG6=:? !6C6K Wa?5 c__X[ pF3C6J (@@52C5 WH@? g__X[ {J5:2 %C6I=6C Wa?5 a__X[ p33J $?665 WH@? `[e__ 2?5 A@=6 G2F=EX[ $@A9:2 #@H=2?5 Wa?5 `[e__ 2?5 b[a__[ bC5 9:89 ;F>AX[ q:CF< %C2G:D WH@? b[a__X[ z2E6 %9@>AD@? WH@? `__ 9FC5=6DX[ q6==2 %2J=@C Wa?5 `__ 9FC5=6D[ bC5 b__ 9FC5=6DX[ p>6=:2 |4r=2:? WbC5 `__ 9FC5=6D[ a?5 A@=6 G2F=EX[ {6I: }F36C Wa?5 b__ 9FC5=6DX[ cI`__ C6=2J WpG2 |:==6C[ q@H=:?[ #:=6J p=72?5C6[ r2>A36==X H@?[ cIc__ C6=2J WqC26=6:89 tG2?D[ %C:AA[ %C6I=6C[ !6C6KX H@?[ cIg__ C6=2J W!6C6K[ z2:E=J? $42=7[ (@@52C5[ #@H=2?5X H@?[ pG2 |:==6C WbC5 A@=6 G2F=EX[ {2FC6? #6I WH@? D9@E AFE 2?5 5:D4FDX[ y6??6DD2 $9:6=5D Wa?5 D9@E AFEX[ |256=J? r966< WbC5 D9@E AFEX]k^Am
k9bm(@@5=2? `_b[ |:DD:DD:?6H2 agk^9bm
kAm|:DD A@:?EDi y24: rC:4< WH@? `__[ a__ 2?5 =@?8 ;F>AX[ z6??2 r2>A36== WbC5 c__X[ pF5C6J $A6?46C WH@? g__X[ $2>2?E92 y@?6D Wa?5 `[e__X[ pG6CJ |2C:@= WbC5 `__ 9FC5=6D 2?5 b__ 9FC5=6DX]k^Am
k9bmuC2?<E@? eb[ t2DE3C@@< ea[ |25:D@?\vC2?E `_k^9bm
kAm`__ \ `] z6?25:6 w@=EK=6:E6C WtX[ b] t56? qC@H? WtX] a__ \ a] r2?2 qC@H? WtX[ b] {24: $@FE96C=2?5 W|vX] c__ \ a] t=:K236E9 (:?496DE6C W|vX[ b] t>>2 wF== W|vX] `[e__ \ `] ~=:G:2 w@H6== WtX di_f Wt2DE3C@@< D49@@= C64@C5X[ a] t==:6 w2==:D WtX[ b] qC@@<=J? t2DEFD WtX[ c] (9:E?6J v2== WtX] `__ 9FC5=6D \ `] p=6I:D %9@C?6 WtX] b__ 9FC5=6D \ `] %9@C?6 WtX[ a] pJ=2 r2=5H6== W|vX] cI`__ C6=2J \ a] t2DE3C@@< Wr2?2 qC@H?[ t56? qC@H?[ tDE29 |4z:>[ w@=EK=6:E6CX] cIc__ C6=2J \ `] t2DE3C@@< Wt] qC@H?[ p=6DD:2 s@?:?6==:[ %9@C?6[ w@=EK=6:E6CX] cIg__ C6=2J \ `] t2DE3C@@< Wt2DEFD[ v2==[ w@H6==[ |@==J v2>>@?DX] w:89 ;F>A \ `] s@?:?6==: WtX[ c] |25:D@? !:?<6CE@? WtX] {@?8 ;F>A \ b] z2C>6? $H:?52== WtX[ c] %2=:2 p=DFA WtX] $9@E AFE \ a] u2:E9 y@9?D@? WtX[ c] t==2 z:?8 WtX] s:D4FD \ a] tDE29 |4z:> WtX[ !:?<6CE@? WtXk^Am
k9cmq@JD EC24<k^9cm
k9bm~2< w:== h`[ !6CF c`k^9bm
kAm~2< w:== A@:?EDi |@CD9@H? r@EE@? WbC5 `__X[ xD224 |:E496?6C WbC5 a__X[ |:429 |4z:??6J WH@? c__X[ r@=:? |:55=6DH@CE9 WbC5 c__X[ ~H6? y24<D@? WH@? g__X[ {2?5@? q:686= Wa?5 g__X[ {2?46 (JC:4< WbC5 g__X[ %C6?E@? $H66E WH@? `[e__X[ %@3J $?665 Wa?5 `[e__X[ py pFDE:? WH@? b[a__[ bC5 `[e__X[ ~H6? #@E9 Wa?5 b[a__X[ {F42D w2DEJ WH@? b__ 9FC5=6D[ a?5 ``_ 9FC5=6DX[ sC6H t=K:?82 WbC5 ``_ 9FC5=6D 2?5 b__ 9FC5=6DX[ r2=63 zC@== Wa?5 b__ 9FC5=6D[ bC5 =@?8 ;F>AX[ cI`__ C6=2J WzJ=6 %FC2?49:4<[ {6G: %C6I=6C[ |4z:??6J[ r@EE@?X a?5[ cIc__ C6=2J Wr@EE@?[ |4z:??6J[ (JC:4<[ r] |:55=6DH@CE9X H@?[ cIg__ C6=2J Wr] |:55=6DH@CE9[ ~H6? |:55=6DH@CE9[ y@C52? s6?92>[ #@E9X H@?[ {6G: %C6I=6C WH@? 9:89 ;F>AX[ }2E6 qC@H6C WH@? A@=6 G2F=EX[ vC2?E t=K:?82 Wa?5 A@=6 G2F=EX[ |255FI q@DH6== WbC5 A@=6 G2F=EX[ zJ=6 %FC2?49:4< WH@? =@?8 ;F>AX[ r2>6C@? y@?6D Wa?5 =@?8 ;F>AX[ $:=2D y@?6D WH@? D9@E AFEX[ (J2EE $EC2?86 WH@? 5:D4FDX[ r@??6C u6C?2?56D Wa?5 5:D4FDX]k^Am
k9bm|:DD:DD:?6H2 eh[ (@@5=2? ebk^9bm
kAm|:DD A@:?EDi w2J56? }6=D@? WH@? a__[ a?5 `__X[ %C6G@? w6DD WH@? c__[ bC5 `__X[ s6G@? r2CE6C WbC5 a__X[ q@DE@? qFC32?< Wa?5 c__X[ p5C:2? y6E6C Wa?5 g__[ bC5 `[e__X[ zJ=6C }@CE9 WbC5 g__ 2?5 b[a__X[ }@29 $9276C Wa?5 `[e__X[ |2D@? (JC:4< WH@? ``_ 9FC5=6D[ a?5 9:89 ;F>AX[ z2CD@? |@CC:42= Wa?5 ``_ 9FC5=6DX[ tE92? {@7E WbC5 b__ 9FC5=6DX[ cIc__ C6=2J 7:CDE[ s2J=:? s2G:D Wa?5 =@?8 ;F>A[ bC5 9:89 ;F>AX[ qC2J56? q:55=6 WH@? A@=6 G2F=EX[ "F6?E:? !62CD@? WH@? D9@E AFE 2?5 5:D4FDX[ v2GJ? q=2<6 Wa?5 D9@E AFE 2?5 5:D4FDX]k^Am
k9bm|25:D@?\vC2?E ff[ t2DE3C@@< cd[ uC2?<E@? bbk^9bm
kAm`__ \ `] r@=6 $E:EE W|vX[ a] s2>:@? q=6G:?D WtX[ b] r@==:? #6J6D WtX[ c] %C2G:D #9@256D W|vX] a__ \ `] q6? |@D6C WtX[ a] (6DE@? y2>6D WtX[ b] }:49@=2D #:49 W|vX[ c] #9@256D W|vX] c__ \ `] v286 w2CC:D W|vX[ a] r2=63 tH6C W|vX[ b] s6G:? {6>>:?8 WtX] g__ \ `] sJ=2? w@796CC W|vX[ b] +2?56C v:==6DA:6 W|vX] `[e__ \ `] |2EE96H v2>>@? WtX[ a] xD224 s:==6C WtX[ b] {F42D z?@AA W|vX[ c] }2E92? z?@AA W|vX] b[a__ \ `] }] z?@AA W|vX[ a] {] z?@AA W|vX] ``_ 9FC5=6D \ `] |2G6C:4< vC:77:? W|vX[ b] q=2J5 w2CC:D W|vX[ c] !9:=:A #:E49:6 WtX] b__ 9FC5=6D \ `] q=2J5 w2CC:D W|vX[ a] !9:=:A #:E49:6 WtX[ b] v2CJ r@@< WtX[ c] vC:77:? W|vX] cI`__ C6=2J \ `] t2DE3C@@< Wr@@<[ q=6G:?D[ |@D6C[ y2>6DX] cIc__ C6=2J \ `] t2DE3C@@< Wr@@<[ p?5C6H s:==6C[ q@5:6 w@H6==[ |@D6CX] cIg__ C6=2J \ `] t2DE3C@@< WsC2G6? r@==:?D[ y@D9 q6??6EE[ !2F= #:E49:6[ v2>>@?DX] w:89 ;F>A] \ `] r=2JE@? wF== W|vX[ c] p?5C6H s:==6C WtX] {@?8 ;F>A \ `] wF== W|vX[ c] r9C:DE@A96C u@I W|vX] $9@E AFE \ `] q@DE@? r2F56== W|vX[ a] pJ5:? q:83J W|vX[ b] |2EE96H pF36CE W|vX] s:D4FD \ `] q6C<6=6J u:?? W|vX[ a] r2F56== W|vX]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.