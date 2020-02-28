Marion Babe Ruth registration
The last four on-site registrations for Marion Babe Ruth Baseball/Softball will take place in the Justice Intermediate School lunchroom from 6 to 8 p.m. on:Tuesday, March 3 and 10 along with Thursday March 12.
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