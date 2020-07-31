Marion tickets and Giant Pass information

The 2020-2021 All-Season Marion Community Schools Athletic Pass and the Giant Pass will go on sale at the MHS Athletic Department office beginning on Monday.

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