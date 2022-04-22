IWU men’s hoop camps
Registration is now open for the Indiana Wesleyan University men’s basketball program’s annual summer camp series.
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