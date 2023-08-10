America’s democracy, long admired and imitated around the world, now seems to be hurtling uncontrollably toward a 2024 presidential election campaign discombobulation unlike anything we have ever seen – or our visionary Founders even imagined.

The campaign woe will mainly affect only one political party – the Republicans. And it will be happening to Republicans because Senate Republican Leader Mitch McConnell and most Senate Republicans failed to make a patriotic leadership decision two years ago. Even though they knew, in their hearts, it was in the best interests of their party, their voters, and especially, their nation.

Martin Schram, an op-ed columnist for Tribune News Service, is a veteran Washington journalist, author and TV documentary executive. Readers may send him email at martin.schram@gmail.com.

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