America’s democracy, long admired and imitated around the world, now seems to be hurtling uncontrollably toward a 2024 presidential election campaign discombobulation unlike anything we have ever seen – or our visionary Founders even imagined.
The campaign woe will mainly affect only one political party – the Republicans. And it will be happening to Republicans because Senate Republican Leader Mitch McConnell and most Senate Republicans failed to make a patriotic leadership decision two years ago. Even though they knew, in their hearts, it was in the best interests of their party, their voters, and especially, their nation.
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Martin Schram, an op-ed columnist for Tribune News Service, is a veteran Washington journalist, author and TV documentary executive. Readers may send him email at
martin.schram@gmail.com.
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