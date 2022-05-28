Access to insulin can be a matter of life or death for those with diabetes, a disease that more than 37 million Americans live with. But the drug’s soaring price can alarmingly put it out of reach of those who need it.
“The price of insulin has risen inexplicably over the past 20 years at a rate far higher than the rate of inflation,” according to an analysis published in Mayo Clinic Proceedings in 2020. “One vial of Humalog, which used to cost $21 in 1999, costs $332 in 2019, reflecting a price increase of more than 1000%.”
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