Early Thursday morning quickly turned into a smoke-fueled nightmare for the occupants of one Marion residence.
At approximately 2:39 a.m. on August 4, the Marion Fire Department was dispatched to a 2nd Street address where a structure fire was reportedly creating immense amounts of smoke.
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