When Kathy Luzadder and a few friends started Let My Light Shine in 2009, they hoped that in ten years they would be able to place solar lights on each of the graves at the Marion National Cemetery.

Ten years later, Kathy passed away of pancreatic cancer, but her team continues toward its goal. The volunteer organization began with 400 lights, and has grown to more than 13,000 this year.

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