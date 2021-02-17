The U.S. Department of Agriculture announced an extension of eviction and foreclosure moratoriums on USDA Single Family Housing Direct and Guaranteed loans through June 30, 2021. The actions announced will bring relief to residents in rural America who have housing loans through USDA.

A recent Census Bureau survey showed that 8.2 million homeowners are currently behind on mortgage payments, and of that 8.2 million, 3 million homeowners behind on payments were Black or Hispanic.

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