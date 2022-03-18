Alicia Hazelwood

United Way of Grant County Executive Director Alicia Hazelwood addresses the Grant County community at the 2022 Annual Meeting.

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At their annual meeting Tuesday,The United Way of Grant County announced that 10 local non-profit organizations would receive a total of $250,000, thanks to the generosity of donors from across the community.

Alicia Hazelwood, Executive Director of United Way of Grant County, thanked the community for trusting United Way with their donations.

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