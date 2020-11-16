UPLAND — Taylor University students have organized a Prescription Drug Take Back Day collection to encourage parents, grandparents and the whole community to clean out unneeded and expired prescription drugs from their medicine cabinets.

The collection will take place next Saturday, Nov. 21, at Neighborhood Fresh Market, 1025 E. Main St. in Gas City. According to event organizers, nearly half a dozen community partners are promoting the event to provide a convenient and safe means of disposal and to educate the community about the potential for abuse of prescribed medications.

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