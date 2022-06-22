On Monday, the Board of Commissioners said they will be discussing their findings regarding the pending draft solar ordinance during their meeting on July 5.
Though planning to present their findings at the Monday morning meeting, chairman of the board Mark Bardsley said their review was still in draft form.
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