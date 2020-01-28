No one will be making waves within the Oak Hill United School Corporation anytime soon.
According to Oak Hill High School Assistant Principal Shane Edwards, the PoolPak unit that heats and dehumidifies the pool is “failing miserably,” leaving students unable to swim.
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