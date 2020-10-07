Nonprofits interested in bringing an award-winning Indiana author to their community to speak to or give a writing workshop for a public audience can apply for funds to cover speaking fees as part of programs associated with the Eugene and Marilyn Glick Indiana Authors Awards. Events can be in-person or virtual.

Indiana Humanities will select up to 30 host organizations for speaking engagements and up to 10 for writing workshops. The programs, open to public libraries, schools, churches, museums, community centers, prisons and other nonprofit organizations, are funded through the support of Glick Philanthropies.

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