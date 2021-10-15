Twenty Marion High School (MHS) Students were inducted into Mu Alpha Theta, joining the more than 100,000 members worldwide.
Sponsor Doug Porter explained that Mu Alpha Theta is a national high school and two-year college mathematics honor society developed to inspire keen interest in mathematics, develop strong scholarship in the subject and promote the enjoyment of mathematics.
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