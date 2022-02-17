A Marion City Council Code Enforcement Committee meeting was canceled on Tuesday after Mayor Jess Alumbaugh informed the committee that he and his employees would not be present.
The meeting was scheduled to discuss a Landlord Ordinance after members of the community shared their issues regarding their living conditions in local rentals.
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