The Marion City Council discussed the next round of COVID relief funding at its regular meeting Tuesday.
Council President Deb Cain said that through independent research she had conducted she found that the city would be the recipient of additional funding as part of the American Rescue Plan Act (ARPA) passed last month.
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