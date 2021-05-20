Marion Police Department
12:17 a.m., Friday, area of First and butler, traffic stop. A man was arrested for possession of a Schedule I-IV controlled substance and possession of marijuana.
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