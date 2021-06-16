Arrests
Edward Jay Brummett, Jr., last known address 116 W. South E St., Gas City, home detention violation. He was being held at the Grant County Jail without bond.
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