Marion Police Department
12:59 a.m., Friday, 900 block of N. Baldwin Avenue, Marion, traffic stop. A man was cited with driving while suspended with prior conviction.
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