Arrests
Angela Michelle Atherton, last known address 208 East Garfield St. No. 2, Alexandria, possession of a legend drug, possession of marijuana. She was being held at the Grant County Jail on a $1,205 bond.
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