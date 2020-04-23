As of April 22, 61 of the 101 confirmed positive cases of COVID-19 in Grant County are staff and residents of Colonial Oaks Health and Rehabilitation Center.
Last week, Colonial Oaks tested both symptomatic and asymptomatic residents and staff.
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