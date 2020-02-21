Grant County Council agreed to help local schools get a school safety app program off the ground but declined to fund the program on an ongoing basis.

Brian Sharp, Marion Community Schools safety director and chairman of the Grant County School Safety Commission, told council Wednesday the state is moving toward mandates including recommending all schools use an app alert system.

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