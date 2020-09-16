When the COVID-19 pandemic reached Indiana back in March, many members of the most at-risk populations had to stay home, forcing them to lose social connections and potentially the ability to get a meal at the store.
The potential loss of meals created food insecurity for many seniors across the country, and Grant County is no different.
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