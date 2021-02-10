On Feb. 12 at 10 a.m., Indiana Wesleyan University’s (IWU) campus intercessor, Rev. Dr. Jim “Umfundisi” Lo, will complete his 1,500th prayer walk on IWU’s campus.
The walk will be a campus-wide event where all students and faculty are invited to come alongside Lo during a time of reflection and prayer.
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