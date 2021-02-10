Jim Lo

Winter weather does not prevent Jim Lo from going on prayer walks early in the morning on IWU's campus. He will complete his 1,500th prayer walk on Feb. 12.

 Photo by Jasmine Morehead/GrantConnected.net

On Feb. 12 at 10 a.m., Indiana Wesleyan University’s (IWU) campus intercessor, Rev. Dr. Jim “Umfundisi” Lo, will complete his 1,500th prayer walk on IWU’s campus.

The walk will be a campus-wide event where all students and faculty are invited to come alongside Lo during a time of reflection and prayer.

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