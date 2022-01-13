Indiana Wesleyan University will host its ninth annual MLK Celebration honoring Reverend Dr. Martin Luther King, Jr. on Friday, Jan. 14. The special community-wide event will honor King’s legacy with scripture and song throughout the evening.
Community members will come together virtually at 7 p.m. for the MLK Celebration event featuring performances by several talented groups and individuals, including:
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