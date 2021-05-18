Despite the passage of a bill that takes away powers from local health officers amid an emergency, members of the Grant County Board of Health shared support for the way local health officials have operated so far during the pandemic.
After a Republican supermajority overrode Gov. Eric Holcomb’s veto of Senate Bill 5, local health board officials weighed in on the new law’s ability to possibly affect the local health department. Many members supported the way Grant County Health Officer Dr. William Moore has approached the pandemic, saying, “I don’t think (the new law) will ever be an issue for us here, directly, because I think (Moore) airs on the side of those liberties and freedoms.”
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