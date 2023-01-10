Empowering local artists to invest in their craft and their community: this is the vision of the Marion Arts Commission (MAC) and the intention behind their new funding opportunity.
In the summer of 2021, MAC established a grant program application offering artists in the city of Marion or in Grant County a chance to pursue funding for their creative efforts. Funded primarily by community members’ donations and the city of Marion, MAC offers four grant program cycles throughout the year – recently opening applications for the Jan. 1 to Feb. 28 cycle.
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