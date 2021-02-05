Walk a Mile

Participants walk the street during last year's Walk A Mile event. The event helps those who participate to understand what it is like to be homeless during the winter, and this year it will last a whole week and be held virtually.

 Photo provided by Glen Devitt

As frigid temperatures begin to set in, the Grant County Rescue Mission (GCRM) will be holding a virtual Walk a Mile week to raise awareness about the dangers of homelessness.

The event is held to give locals an idea of what it is like for those who are experiencing homelessness during the wintertime.

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