As frigid temperatures begin to set in, the Grant County Rescue Mission (GCRM) will be holding a virtual Walk a Mile week to raise awareness about the dangers of homelessness.
The event is held to give locals an idea of what it is like for those who are experiencing homelessness during the wintertime.
kAm“$@>6 @7 @FC 9@>6=6DD ?6:893@CD 2C6 46CE2:?=J W6IA@D65 E@ E96 6=6>6?EDX[” D2:5 vr#| s:C64E@C @7 s6G6=@A>6?E {662??2 $>:E9] “$@>6 @7 E96 A6@A=6 E92E H6 D6CG6 7@C >62=D =:G6 :? E6?ED[ D@ H92E :D E92E =:<6 :? u63CF2CJn ~?6 @7 E96 4@=56DE >@?E9D :? 2? x?5:2?2 H:?E6C]k^Am
kAm“xE’D ;FDE E@ 8:G6 A6@A=6 2? @AA@CEF?:EJ 7@C E96> E@ 36EE6C F?56CDE2?5 E9:D 4@>>F?:EJ[ H9@ =:G6 96C6 H:E9 FD[” $>:E9 4@?E:?F65]k^Am
kAm}@C>2==J[ E96 (2=< 2 |:=6 6G6?E H@F=5 36 96=5 @? E96 E9:C5 $2EFC52J :? u63CF2CJ] %9@D6 H9@ D:8? FA H@F=5 H2=< 2 56D:8?2E65 >:=6\=@?8 A2E9 FDF2==J DE2CE:?8 2E E96 vC2?E r@F?EJ u2>:=J *|rp[ 4:C4=:?8 2C@F?5 E96 vr#| 2?5 E96? 6?5:?8 324< 2E E96 *|rp]k^Am
kAm%9:D 92AA6?D C682C5=6DD @7 H62E96C[ $>:E9 D2:5] xE 5@6D ?@E >2EE6C :7 :E :D d_ 568C66D @C `d 2?5 D?@H:?8]k^Am
kAm%96 r~'xs\`h A2?56>:4 92D 7@C465 492?86D E@ E9@D6 A=2?D[ 2D @C82?:K6CD 92G6 56E6C>:?65 :E :D ?@E D276 E@ 92G6 2 82E96C:?8 @7 E92E D:K6]k^Am
kAmx?DE625 E9:D J62C E96C6 H:== 36 2? 6?E:C6 H66< 565:42E65 E@ 9@=5:?8 E96 6G6?E] %96C6 H:== 36 2 <:4<@77 6G6?E 96=5 u63] a_ 2E E96 * 2D H@F=5 ?@C>2==J 36 E96 42D6[ 3FE E9:D J62C :E H:== 36 2 5C:G6\E9CF DEJ=6 6G6?E] !2CE:4:A2?ED 42? C68:DE6C[ 5@?2E6[ 86E 2 3C62<72DE 2?5 2 %\D9:CE @? =@42E:@?]k^Am
kAm%96C6 2C6 >F=E:A=6 @AE:@?D 7@C A2E9D E@ H2=<[ :?4=F5:?8 2E =62DE @?6 56D:8?2E65 A2E9 :? 6249 4@>>F?:EJ :? vC2?E r@F?EJ D@ E9@D6 @FED:56 @7 |2C:@? 42? DE:== A2CE:4:A2E6]k^Am
kAm!6@A=6 42? 2=D@ H2=< E96:C @H? EC2:= :7 E96J 49@@D6 E@]k^Am
kAm%9@D6 :?E6C6DE65 42? C68:DE6C @?=:?6 2E k2 9C67lQ9EEAi^^>J84C>]@C8^H2=<2>:=6Qm>J84C>]@C8^H2=<2>:=6k^2m 2?5 D6=64E E96 52J E92E E96J H2?E E@ 5@ E96:C >:=6 H2=< 2?5 5@?2E6 E@ E96 C6D4F6 >:DD:@?]k^Am
kAm$>:E9 D2:5 E96 6G6?E 4@F=5 36 6J6 @A6?:?8 7@C A6@A=6 :? E96 4@>>F?:EJ[ 2D :E H2D 7@C 96C]k^Am
kAm“x 5:5?’E C62=:K6 9@H >2?J A6@A=6 H6C6 9@>6=6DD[” D2:5 $>:E9] “x 925 ?@ :562] x 5:5?’E C62=:K6 9@H >2?J A6@A=6 H6C6 7@@5 :?D64FC6] %92E E96J H6C6 H2=<:?8 96C6 6G6CJ52J 7@C =F?49 2?5 5:??6C] x 925 ?@ :562] %9:D 6G6?E 8:G6D A6@A=6 E96 @AA@CEF?:EJ E@ 92G6 E96:C 6J6D @A6?65]”k^Am
kAm%96 8@2= E9:D J62C :D E@ 92G6 gd :?5:G:5F2= A6@A=6 H2=< 2 >:=6 6249 52J 5FC:?8 E96 H66< @7 E96 6G6?E] gd >:=6D :D E96 A6C:>6E6C @7 vC2?E r@F?EJ[ >62?:?8 E96 8@2= :D E@ QH2=< 2C@F?5 vC2?E r@F?EJQ 6249 52J]k^Am
kAm{2DE J62C[ E96 vr#| EC:65 E@ 7FCE96C D:>F=2E6 9@>6=6DD?6DD :? E96 H:?E6C 3J 492==6?8:?8 A2CE:4:A2?ED E@ 42CCJ 2 328 @7 4=@E96D H:E9 E96> @? E96 H2=<] $>:E9 D2:5 E9:D C646:G65 A@D:E:G6 7665324< 7C@> A2CE:4:A2?ED E92E 42CC:65 2 328 7F== @7 A@DD6DD:@?D H9:=6 H2=<:?8]k^Am
kAmt249 328 925 E96 DE@CJ @7 D@>6@?6 E92E E96 vr#| 925 D6CG65 @? :E]k^Am
kAm$>:E9 6?4@FC2865 A6@A=6 H9@ 5@ A2CE:4:A2E6 :? E96 H2=< H66< E@ A@DE 23@FE :E @? D@4:2= >65:2 E@ 4@?E:?F6 E@ DAC625 E96 H@C5 2?5 C2:D6 2H2C6?6DD]k^Am
kAm%9@D6 2E E96 vr#| 2C6 9@A67F= E96 4@>>F?:EJ H:== DE:== 4@>6 @FE :? 7F== 7@C46 E@ A2CE:4:A2E6 56DA:E6 E96 6G6?E 36:?8 5:776C6?E E92? A2DE J62CD]k^Am
kAm“(6’C6 C62==J 8C2E67F= 7@C DF49 2 86?6C@FD 4@>>F?:EJ[” D2:5 $>:E9] “(6’C6 9@A67F= E92E E9:D :D DE:== 2 DF446DD7F= 6G6?E 2?5 H6 H@F=5 6?4@FC286 E96>[ 6G6? E9@F89 :E =@@<D 5:776C6?E[ E@ 4@?E:?F6 E@ A2CE:4:A2E6 3642FD6 C62= E2?8:3=6 ?665D 2C6 36:?8 >6E 96C6 @? 2 52:=J 32D:D] (6 42? @?=J 5@ E92E H96? @FC 4@>>F?:EJ A2CE?6CD H:E9 FD 2?5 >2<6D E92E A@DD:3=6]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.