Gas City Council met Wednesday night to discuss the combining of the city’s Fire and Rescue departments into one department.
The decision to consolidate the departments is one that has been a long time coming, Gas City Mayor Bill Rock said.
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