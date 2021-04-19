GameJam presentation

Jeff Jewett, front left, and Isaac Wickham present their award-winning game at Taylor University's GameJam event. The game, called Cyborg Lazer Quest, was built in just a single day.

 By MATTHEW SHARP msharp@chronicle-tribune.com

Ice-T may have said, "Don’t hate the player, hate the game," but for Taylor University students at GameJam, they are the players, and they made the game.

GameJam is a competition that Taylor University’s Computer Science and Engineering Department puts on each semester that puts the ability to design, code and create a game to its limits. This semester's iteration was held over the weekend.

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