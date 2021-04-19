Ice-T may have said, "Don’t hate the player, hate the game," but for Taylor University students at GameJam, they are the players, and they made the game.
GameJam is a competition that Taylor University’s Computer Science and Engineering Department puts on each semester that puts the ability to design, code and create a game to its limits. This semester's iteration was held over the weekend.
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