Artamas art

Fusion Arts Alliance Program Director Don Artamas with some of the art that he displayed at the Uncommon Ground event this weekend. The goal of the event was to showcase local artists 

 By MATTHEW SHARP msharp@chronicle-tribune.com

Uniting local artists in Marion has been a goal for the Fusion Arts Alliance (FAA), and Uncommon Ground was a place for those local artists to display their work.

The event, which ran last Friday through Sunday, was a pop-up art gallery put together by the FAA and featured work by six local artists at Sender Wellness in Marion.

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