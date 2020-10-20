Uniting local artists in Marion has been a goal for the Fusion Arts Alliance (FAA), and Uncommon Ground was a place for those local artists to display their work.
The event, which ran last Friday through Sunday, was a pop-up art gallery put together by the FAA and featured work by six local artists at Sender Wellness in Marion.
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