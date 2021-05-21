The Marion Community School of the Arts (CSA) has reached a deal to acquire the Marion Civic Theatre (MCT).
The deal originally fell into place due to struggles presented by the COVID-19 pandemic. Now CSA hopes to help the show go on at the theater in downtown Marion.
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