Matilda

The Marion Civic Theatre will be dissolving after 65 years, with board members to be split onto the CSA board and an advisory committee that plans future shows. The CSA will put on performances in the civic theatre, like their production of Matilda pictured here.

 Photo provided by the Marion Community School of The Arts

The Marion Community School of the Arts (CSA) has reached a deal to acquire the Marion Civic Theatre (MCT).

The deal originally fell into place due to struggles presented by the COVID-19 pandemic. Now CSA hopes to help the show go on at the theater in downtown Marion.

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