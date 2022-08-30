Two Grant County fundraising campaigns surpassed their goals thanks to generous donations from the community.
In a news release provided to the Chronicle-Tribune, the Community Foundation announced both Habitat for Humanity and the City of Marion Parks and Recreation Department exceeded their crowdfunding campaign goals.
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