Many small businesses make one-third of their yearly profits between Black Friday and Christmas day. But nothing is the same during a pandemic.

Local shops in Gas City felt the impact of COVID-19 on Black Friday and Small Business Saturday with far fewer customers coming into their stores.

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