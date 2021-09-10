As blight in the community grows worse, the city council discussed the issue in a meeting on Tuesday.
Council president Deb Cain presented photos of houses on 8th street, between Branson street and McClure street at a recent council meeting.
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