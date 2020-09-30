Cancer Services of Grant County will be running, or walking, for a good cause this Saturday.
The Color Me Pink walk/run is a major fundraising event for the organization. This event is held yearly to support the free mammogram program the organization offers.
kAm%96 @C82?:K2E:@? @776CD >@C6 E92? ;FDE 7C66 >2>>@8C2>D[ 9@H6G6C]k^Am
kAm“x7 E92E >2>>@8C2> :D 23?@C>2= E96J >2J ?665 2? |#x[ E96J >:89E ?665 3:@AD:6D[” 6G6?E @C82?:K6C 2?5 2?5 r2?46C $6CG:46D tI64FE:G6 s:C64E@C y6??:76C {2?6\#:67=6C D2:5] Qp?5 :7 E96J 5@?’E 92G6 E96 7F?5D @C :?DFC2?46 E@ 4@G6C E9@D6[ r2?46C $6CG:46D 2=D@ DFAA@CED E96 4@DE @7 E9@D6 :E6>D[ D@ :EVD 42==65 E96 7C66 >2>>@8C2> AC@8C2>[ 3FE :E 4@G6CD H92E6G6C A6@A=6 ?665 E@ 7:?5 @FE :7 E96J 92G6 3C62DE 42?46C @C ?@E]”k^Am
kAm%96 7F?5C2:D6C :D 6IEC6>6=J :>A@CE2?E E@ r2?46C $6CG:46D @7 vC2?E r@F?EJ 2D E96J 2C6 2 =@42= @C82?:K2E:@?] |F49 @7 E96 7F?5:?8 7@C E96 @C82?:K2E:@? :D 4@>>F?:EJ\C2:D65]k^Am
kAm%96 CF? H:== 36 2E |2C:@?VD |2EE6C !2C< 2D :E 92D :? E96 A2DE] #68:DEC2E:@? 7@C E96 CF? DE2CED 2E g 2]>] H:E9 E96 24EF2= dz CF?^H2=< DE2CE:?8 2E `_ 2]>]k^Am
kAm#68:DEC2E:@? 7@C E96 6G6?E 4@DED Sbd 7@C 25F=ED 2?5 Sb_ 7@C J@FE9]k^Am
kAm%96C6 H:== 2=D@ 36 2 D:=6?E 2F4E:@? DE2CE:?8 2E g 2]>] 2?5 4=@D:?8 2E `_ 2]>] H96? E96 H2=<^CF? DE2CED] %96 2F4E:@? :D 4@>A=6E6=J @A6? E@ E96 AF3=:4] p?J@?6 42? 4@>6 E@ 3:5 @? :E6>D 2?5 96=A E@ C2:D6 >@?6J H:E9@FE 92G:?8 E@ C68:DE6C 7@C E96 H2=<]k^Am
kAm%9@D6 H9@ A2CE:4:A2E6 2C6 6?4@FC2865 E@ H62C A:?< 2?5 46=63C2E6 E9@D6 H9@ 92G6 @G6C4@>6 3C62DE 42?46C]k^Am
kAm“xE’D 2? 6G6?E E@ 46=63C2E6 E9@D6 H9@ 2C6 DFCG:G@CD[” D2:5 {2?6\#:67=6C] QxE’D E@ 46=63C2E6 E9@D6 H9@ 2C6 7:89E:?8 C:89E ?@H[ DFAA@CE:?8 E96> 2?5 2=D@ E@ C6>6>36C A6@A=6 H9@ 92G6 925 3C62DE 42?46C :? E96 A2DE 2?5 92G6 DFCG:G65]”k^Am
kAm%96 6>6C86?46 @7 r~'xs\`h 5FC:?8 E96 =2DE J62C AC@G:565 D@>6 4@>A=:42E:@?D 7@C E96 r2?46C $6CG:46D @7 vC2?E r@F?EJ[ 2?5 92D 2=C625J 27764E65 E96 @C82?:K2E:@?VD 23:=:EJ E@ 9@=5 6G6?ED E@ C2:D6 >@?6J] pE r@=@C |6 !:?< E96C6 H:== 36 >2D<D AC@G:565 E@ 2?J@?6 H9@ 2EE6?5D 2?5 H2?ED @?6]k^Am
kAm{2?6\#:67=6C D2:5 2?J@?6 H9@ C68:DE6CD 7@C E96 H2=<^CF? H:== C646:G6 92?5>256 >2D<D 2D H6== 2D @E96C :E6>D :? E96:C DH28 A24< 7@C A2CE:4:A2E:?8 :? E96 6G6?E]k^Am
kAm“%9:D AC@8C2> :D 56D:8?65 7@C E9:D 4@>>F?:EJ 3642FD6 @7 E96 ?665 7@C :E[” D2:5 {2?6\#:67=6C] “%96 }@] ` 42?46C 5:28?@D65 :? vC2?E r@F?EJ :D 3C62DE 42?46C] x? @C56C E@ C65F46 E96 ?F>36C @7 A6@A=6 H9@ 2C6 5J:?8 @7 3C62DE 42?46C @C 2C6 36:?8 5:28?@D65 :? 2 =2E6 DE286 @7 42?46C[ H9:49 >2<6D :E 92C56C E@ DFCG:G6[ H6 ?665 E@ 4@?E:?F6 E96 65F42E:@? E92E 8@6D 2=@?8 H:E9 E9:D AC@8C2> 2?5 AC@G:56 E96 7C66 D4C66?:?8 E@ E96 H@>6? 2?5 >6? :? E96 4@>>F?:EJ E92E ?665 E92E]”k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.