Color Me Pink

The Color Me Pink fundraiser is also a celebration for those who have beaten breast cancer.

 Photo provided by Glen Devitt

Cancer Services of Grant County will be running, or walking, for a good cause this Saturday.

The Color Me Pink walk/run is a major fundraising event for the organization. This event is held yearly to support the free mammogram program the organization offers.

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