Candidate files for primary
The following candidate has filed in his race for the May primary, according to an unofficial report from Election Deputy Nancy Bryant:
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