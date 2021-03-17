State officials say the COVID-19 vaccine rollout in Indiana is going well but is still hampered by the supply received from the federal government.
At Gov. Eric Holcomb’s weekly press conference Wednesday, State Health Commissioner Dr. Kris Box said the state has administered more than 85% of the vaccine doses it has received, a better rate than the 80% national average.
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