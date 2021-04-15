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Astro Tide Photography held its ribbon cutting ceremony with the Marion-Grant County Chamber of Commerce on Wednesday.

 By MATTHEW SHARP msharp@chronicle-tribune.com

Krissy Schroeder has been a photographer for years. Within the last few years, though, her vision for a future in photography came into focus.

“I’ve been doing photography as a hobby for 10 or 11 years, but 2018 is when I started transitioning into a career under the brand of Astro Tide Photography,” said Schroeder.

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