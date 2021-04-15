Krissy Schroeder has been a photographer for years. Within the last few years, though, her vision for a future in photography came into focus.
“I’ve been doing photography as a hobby for 10 or 11 years, but 2018 is when I started transitioning into a career under the brand of Astro Tide Photography,” said Schroeder.
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