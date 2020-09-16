Sen. Mike Braun (R-Indiana) and Sen. Sheldon Whitehouse (D-Rhode Island) have introduced the bipartisan Animal Cruelty Enforcement Act to ensure that the federal government has a dedicated office for the enforcement of animal cruelty statutes.

Braun and Whitehouse are joined on this bipartisan bill by original co-sponsors Sens. John Kennedy (R-Louisiana), Martha McSally (R-Arizona) and Richard Blumenthal (D-Connecticut).

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