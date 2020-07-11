Although there were fewer fans in the stands this year due to COVID-19 restrictions, fans were around every corner at the Grant County 4-H Fair cooling off animals and people in the hot July weather.
The fair week began Monday when the temperature was a high of 94 degrees, rather than its usual start date in mid-June.
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